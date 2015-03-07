Gmail, effettuato un aggiornamento per iOS 8

[caption id="attachment_7170" align="alignleft" width="300"] Gmail per Android[/caption] Gmail per iOS 8 consente anche di rispondere alle email direttamente dal centro delle notifiche o dal lock screen ed è stata anche migliorata la gestione degli allegati. Questo aggiornamento consente anche di velocizzare tutte le operazioni per risparmiare quindi del tempo e chiunque sia interessato a questo nuovo aggiornamento non deve fare altro che andare sull’app Store in quanto è tutto già disponibile per l’upload. Il sistema operativo iOS 8 consente anche di avere delle notifiche da terze parti, ed inoltre quando viene ricevuto un messaggio sarà possibile finalmente rispondere direttamente dal centro notifiche del dispositivo in questione. Gli utenti che possono usare una quick action possono anche archiviare le email a seconda delle novità è poi possibile inviare link, documenti e anche fotografie. Per allegare qualcosa in un messaggio di posta basta selezionare l’app Gmail dal menu Share, l’ultima funzione importante è quella che consente di aprire un allegato nell’app appropriata, evitando così di scaricare sul dispositivo i file e le varie estensioni. Drive inoltre consente anche di organizzare i file e le cartelle che sono a sul dispositivo, per migliorare la visualizzazione non solo dell’ordine ma anche dei file PDF presenti sul dispositivo. Non resta altro quindi che utilizzare queste fantastiche funzioni.