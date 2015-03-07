Apple Watch ha un laboratorio segreto per gli sviluppatori
di Redazione
07/03/2015
L’Apple Watch secondo alcune indiscrezioni pare che abbia a disposizione un laboratorio segreto dove le terze parti possono testare il dispositivo per creare poi le app in anteprima. Questa notizia è stata svelata e a quanto pare ne è anche avvenuta la conferma, l’azienda infatti avrebbe aperto un canale con i partner per sviluppare al meglio le applicazioni e le funzioni che saranno poi presenti sul dispositivo. Tra i partner ci sono sicuramente Facebook, BMW, Starwood Hotel e tanti altri ancora che avranno accesso a questo particolare laboratorio. Questa strategia è molto simile a quella dei militari e secondo le ultime indiscrezioni l’accesso alla rete internet sarebbe anche completamente bloccato in modo tale che i dettagli dell’Apple Watch non possano essere trasferiti all’esterno, ovviamente non prima del 9 marzo, ovvero il giorno della presentazione del device. Gli sviluppatori che fanno parte di questo programma non possono introdurre dei materiali dall’esterno e non possono neanche utilizzare i dispositivi di proprietà, infatti tutto il lavoro deve essere conservato sugli hard disk della Apple e questi ultimi non sono trasportabili all’esterno dell’edificio. Si tratta quindi di una strategia importante utilizzata dalla società da Cupertino per non far uscire allo scoperto i dati dei dispositivi che ancora devono essere presentati.
Articolo Precedente
Whatsapp prolunga il ban per chi utilizza app da terze parti
Articolo Successivo
Gmail, effettuato un aggiornamento per iOS 8
Redazione