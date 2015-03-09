Whatsapp prolunga il ban per chi utilizza app da terze parti

[caption id="attachment_8693" align="alignleft" width="300"] Whatsapp[/caption] Whatsapp è una delle applicazioni più utilizzate da tutti gli utenti e a quanto pare saranno effettuate delle modifiche che riguardano soprattutto il blocco degli account. L’azienda infatti pare che abbia voluto incrementare la durata del blocco oltre le 24 ore originarie, l’accesso infatti verrà ripristinato solo qualora l’utente rimuoverà le applicazioni di terze parti. L’app è una delle più scaricate dall’utenza, ma soprattutto una delle più utilizzate e proprio per questo si cerca di migliorare sempre l’esperienza che può regalare a tutti coloro che possiedono questa piattaforma sul proprio dispositivo. Però pare che molte persone preferiscano utilizzare della app da terze parti come ad esempio Whatsapp Plus, Reborn o MD poiché offrono maggiori funzioni, che su quella originale non c’è. L’azienda che è stata acquisita da Facebook ha sottolineato però che queste applicazioni sopra citate violano completamente i termini d’utilizzo del servzio e quindi potrebbero anche rubare le informazioni degli utenti. Si potrebbe quindi andare a trovarsi in situazioni poco ammirevoli, proprio per questo è stato deciso che se si scopre che un utente fa utilizzo di queste ultime, l’account sarà bloccato e quindi anche per più di 24 ore rispetto a quelle precedentemente previste. L’accesso però sarà poi ripristinato in pochi giorni, resterà permanente solo se si utilizza ancora qualche app non riconosciuta.