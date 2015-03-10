Apple Watch disponibile dal 25 aprile ma non in Italia

[caption id="attachment_9452" align="alignleft" width="300"] Apple Watch[/caption] Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni pare che l’Apple Watch sia stato presentato nell’evento di questa giornata. Finalmente quindi si è scoperto di più riguardo a questo fantastico dispositivo che tutti attendevano da mesi. Il dispositivo della Apple ha fantastiche novità ma secondo le ultime notizie costerà dai 389 ai 18 mila euro. Oltre allo smartwath, la società da Cupertino ha anche presentato i nuovi MacBook da 12 pollici. Alla presentazione c’è stato spazio non solo per i demo ma anche per le esperienza proprio con i materiali del dispositivo e secondo le ultime novità pare proprio che arriverà nei negozi solo dal 24 aprile e solo in alcuni paesi, tra cui l’Italia non c’è. Tra quelli presenti invece ci sono il Canada, la Cina, la Francia, l’Australia, Hong Kong, Giappone, Regno Unito, Germania ed infine gli USA. I preordini partiranno dal 10 aprile e sarà possibile effettuarli direttamente sul sito ufficiale appunto della società da Cupertino. Non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni, soprattutto per quanto riguarda il nostro paese che non è ancora in lista per le vendite del dispositivo. Bisognerà quindi attendere ancora un bel po’ per scoprire come si evolveranno realmente le cose riguardo appunto il dispositivo appena presentato dalla Apple.