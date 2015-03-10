One Plus Two, ecco le nuove possibili caratteristiche

[caption id="attachment_9868" align="alignleft" width="300"] One Plus Two[/caption] One Plus Two è il nuovo dispositivo che potrebbe avere un metallo al posto della normale plastica utilizzata. Il lancio di questo device è previsto per il terzo trimestre e a quanto pare ad aprile sarà presentato un altri dispositivo dall’azienda. Il fratello maggiore dello smartphone in questione è uno dei migliori smartphone Android presenti sul mercato grazie alle caratteristiche che lo rendono di fascia alta, che però con il suo prezzo si rivela davvero un affare vantaggioso. Il nuovo One Plus Two quindi secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe avere dei cambiamenti in positivo e oltre al telaio in metallo ci sarebbe uno schermo da 5,5 pollici con una risoluzione Quad HD che è sempre più comune tra gli smartphone, ma non solo, si parla anche di ben 4 GB di RAM e un processore quad core Snapdragon 810. Il prezzo del dispositivo in questione ancora non si conosce ma le ultime news rivelano che potrebbe aggirarsi intorno ai 350 o ai 400 euro. Non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni riguardo al dispositivo, ma soprattutto riguardo ad un’eventuale presentazione che sicuramente sarà annunciata dall’azienda, proprio per mettere a conoscenza gli utenti appassionati e non solo.