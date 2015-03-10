Samsung Galaxy S6 Edge e le notifiche di chiamata colorate

[caption id="attachment_9865" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy S6 Edge[/caption] Il Samsung Galaxy S6 Edge è un dispositivo che è stato subito apprezzato dall’utenza che permette di capire anche il mittente di una chiamata quando il dispositivo è girato al contrario su una piattaforma. Tutto questo grazie alle proprietà del display che è curvo ai lati e che permette di visualizzare notifiche e segnali di chiamata e non solo in base a diverse colorazioni e non solo. Rispondere ad una chiamata o scrivere un messaggio sarà quindi molto semplice, anche se osservare troppo spesso il cellulare può sembrare da maleducati. Secondo alcuni dati molte persone ritengono veritiera questa affermazione mentre molte altre credono che sia necessario essere in continuo contatto con gli amici e i parenti e proprio per questo Samsung ha ideato il suo dispositivo che consente di distinguere le notifiche e le chiamate urgenti. Tutto questo grazie a People Edge. Si possono distinguere fino a 5 persone, quindi si avranno 5 colori diversi che permetteranno di individuare una notifica importante e una notifica meno importante. Non resta altro quindi che scoprire altre informazioni riguardo questo fantastico Samsung Galaxy S6 Edge che ha già strabiliato gli utenti solo nella presentazioni, si attendono quindi anche delle recensioni da parte di tutti coloro che effettueranno l’acquisto.