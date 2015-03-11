HTC One E9, svelate le immagini del dispositivo

[caption id="attachment_9874" align="alignleft" width="300"] HTC One E9[/caption] L’HTC One E9 è un dispositivo che è appena stato svelato da alcune immagini, il nuovo phablet dovrebbe avere uno schermo Quad HD da 5,5 pollici e integrare anche un processore Media Tek. Lo smartphone in questione ha un design molto ma molto simile al Desire Eye con la parte posteriore piatta anche se dalle immagini che sono trapelate non è possibile ancora confermare i materiali utilizzati. Il device sarà quindi un phablet ma il prezzo finale potrebbe essere molto più basso rispetto alla media di mercato grazie alla presenza del processore sopra citato. Si tratta di un octa core che va a 2 GHz, per il resto avrà in dotazione anche ben 3 GB di RAM e 32 GB di memoria flash che è espandibile anche tramite micro SD, la fotocamera posteriore è invece di 20 megapixel e quella frontale Ultrapixel da 4 megapixel. L’HTC One E9 supporterà anche 2 SIM e la batteria ha una capacità da 3000 mAh mentre le dimensioni e il peso sono di 156,5 x 76,5 x 7,54 mm e 160 grammi. Infine il sistema operativo integrato del dispositivo è Android 5.0 Lollipop con Sense 7.0, in Cina è già disponibile mentre non si sa ancora quando arriverà in Europa.