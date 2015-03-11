Il Moto 360 può essere personalizzato a proprio gusto

[caption id="attachment_7962" align="alignleft" width="300"] Moto 360[/caption] Il Moto 360 è finalmente personalizzabile grazie al servizio Moto Maker che consente a tutti di scegliere il colore della cassa e il tipo di cinturino, ed infine anche la watch face del dispositivo in questione. Colui che è in possesso dello smartwatch personale può creare un vero e proprio dispositivo personalizzato, scegliendo le combinazioni più adatte al proprio gusto. La variante dello smartwarch con la cassa in finitura light metal o dark metal costa circa sui 250 dollari mentre la finitura champagne gold richiede altri 30 dollari in più. La configurazione di base inoltre prevede un cinturino in pelle di 22 cm di larghezza nei colori cognac, stone e black, mentre per quanto riguarda i cinturini di 24, 23 o 18 mm nei colori light metal e silver oppure fark metal e champagne gold, bisogna aggiungere altri 50 dollari. Quindi traendo delle conclusioni il dispositivo può essere venduto a un prezzo che varia dai 250 ai 330 dollari. L’ultima cosa che resta da fare poi è scegliere l’interfaccia che ha ben 6 versioni offerte dalla Motorola, anche se ce ne sono poi altre che si possono creare grazie all’applicazione Motorola Connect. Non resta che acquistare il dispositivo e personalizzarlo.