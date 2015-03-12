Apple Research Kit un successo in sole 24

[caption id="attachment_9881" align="alignleft" width="300"] Apple Research Kit[/caption] L’Apple Research Kit pare che stia avendo i primi successi, anche se comunque ci sono dei dubbi. Ci sono ben 11 mila iscritti in sole 24 ore al programma di ricerca ma i dubbi comunque rimangono in merito alla piattaforma. Questo annuncio è stato il cuore del primo vero annuncio fatto da Tim Cook dopo la presentazione del nuovo MacBook e anche sui prezzi del nuovo dispositivo più discusso del momento, ovvero l’Apple Watch. A distanza di poche ore pare si abbia avuto un successo con l’Apple Research Kit, ma non sono mancati i dubbi da parte non solo dell’utenza ma anche di sviluppatori in quanto si vogliono certezze sulla comunicazione e la trasparenza. Ci sono già 11 mila volontari che si sono iscritti al programma della società da Cupertino soprattutto per il programma valido per gli studi dei problemi vascolari che richiede l’impiego di almeno 50 medici coordinati. Non si può ignorare quindi che in poche ore si è avuto già un boom di iscrizioni e proprio per questa ragione non si può fare altro che attendere ulteriori informazioni riguardo alla situazione. Quindi la società da Cupertino a breve rilascerà delle dichiarazioni ufficiali che faranno comprendere al meglio tutta la situazione del settore in discussione.