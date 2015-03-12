Samsung Galaxy S6 Active la variante del nuovo S6

[caption id="attachment_9883" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy S6 Active[/caption] Il Samsung Galaxy S6 Active è un dispositivo smartphone che rappresenta la variante del Galaxy S6 e avrà un telaio resistente all’acqua, agli urti e anche alla polvere. Il dispositivo in questione conserverà tutte le specifiche tecniche del modello principale ma sarà comunque un po’ più resistente. Il produttore coreano ha deciso poi di differenziare chiaramente le due categorie e proprio per questo motivo hanno perso la certificazione IP67 che indica la resistenza a questi fattori esterni. Il Samsung Galaxy S6 Active avrà la stessa dotazione hardware con un display Super AMOLED da 5,1 pollici con una risoluzione Quad HD, un processore Exynos 7420, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna con fotocamere da 16 e 5 megapixel. La batteria è da 2800 mAh, quindi la stessa del fratello maggiore Samsung Galaxy S6, le dimensioni invece sono di 146,9 x 73,6 x 8,8 millimetri e il sistema operativo integrato al suo interno è Android 5.0 Lollipop e il prezzo sicuramente sarà inferiore rispetto agli altri dispositivi. Quindi non resta altro che attendere ulteriori informazioni riguardo alla situazione del nuovo dispositivo e non solo, in quanto l’azienda sud coreana potrebbe regalare tante altre novità ai suoi utenti affezionati e non.