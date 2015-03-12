Chromebook Pixel è stato presentato finalmente da Google

[caption id="attachment_9885" align="alignleft" width="300"] Chromebook Pixel[/caption] Secondo le ultime indiscrezioni Google presenta un nuovo Chromebook Pixel che è il più potente e più avanzato laptop basato sulla piattaforma Chrome OS. L’evoluzione di tutto questo è molto importante soprattutto per le linee di computer portatili che sono in continuo aggiornamento, registrando così negli ultimi anni a questa parte. Viene offerta quindi la possibilità di scegliere tra i processori Intel Core i5 da 2,2 GHz e Intel Core i7 da 2,4 GHz. Il primo ha una RAM da 8 GB e il secondo da 16 GB mentre la GPU è integrata ed è una Intel HD Graphics 5500. La memoria interna è rispettivamente di 32 o 64 GB, mentre il display è da 12 pollici touchscreen. Ci sono inoltre due porte USB Type – C e altre 2 USB 3.0, c’è poi un lettore di schede SD e un jack audio per le cuffie e il microfono. La connessione è modulo WiFi, il Bluetooth 4.0 e una batteria che ha un’autonomia pari a 12 ore con una semplice ricarica. Si tratta quindi di un sistema importante e innovativo introdotto da Google che serve proprio per migliorare le esperienze degli utenti che comunque attendono un riscontro positivo dalla situazione in questione.