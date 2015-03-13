Dropbox si aggiorna per i clienti con una patch Android

[caption id="attachment_7722" align="alignleft" width="300"] Dropbox[/caption] Dropbox ha delle nuove funzionalità con una patch Android che permette di visualizzare anche i documenti PDF all’interno delle applicazioni e consente anche di effettuare delle ricerche in questi file, ma anche in quelli Power Point e Word. Con questa nuova versione infatti si è risolto un problema che riguardava un bug che poteva comunque essere sfruttato per accedere nell’account di un utente. Quindi all’interno della piattaforma è supportata la visualizzazione di molti tipi di file e anche coloro che utilizzano Android hanno a disposizione le opzioni fantastiche che riguardano i PDF. Si dovrà quindi scaricare l’app di Adobe che funzionerà sia online e sia offline e dall’anteprima è stato possibile notare che il link al PDF è possibile condividerlo e verrà poi copiato nella cartella dei file inviati. Dropbox inoltre ha anche inserito, come detto in precedenza, la possibilità di poter fare delle ricerche all’interno dei documenti velocizzando anche la lettura e le eventuali modifiche. Quindi la build per Android pare che abbia risolto delle problematiche importanti che consentiranno di tutelare gli account e la privacy degli utenti che utilizzano questa fantastica e utile piattaforma per la condivisione dei propri file. Non resta che aggiornare l’app per poi avere maggiore sicurezza e funzionalità.