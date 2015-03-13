Android 5.1 Lollipop migliorato da Google per il Nexus 6

[caption id="attachment_8667" align="alignleft" width="300"] Android 5.1 Lollipop[/caption] Il sistema operativo Android 5.1 Lollipop è stato migliorato da Google e queste modifiche apportate si notano soprattutto su Nexus 6 che è entrato in vendita negli scorsi mesi. Uno degli sviluppatori del progetto è anche intervenuto sulle pagine dei social spiegando la motivazione che rende l’update particolarmente importante sul dispositivo prima nominato. Sono state rilasciate anche delle dichiarazioni in merito, ecco quanto evidenziato: “Se vi state chiedendo perché il vostro Nexus 6 sembra così veloce e reattivo con Android 5.1 Lollipop, oltre ai miglioramenti di ART, alla pulizia e all’ottimizzazione del codice sul framework, il dispositivo ora funziona sempre in modalità quad core. Questo aiuta a gestire le attività del kernel in modo da distribuire il carico di lavoro su tutti i core: ecco perché si ha la sensazione che il dispositivo non rallenti mai”. Quindi il Nexus 6 ha avuto un netto miglioramento dopo che la società Mountain View ha effettuato l’aggiornamento di sistema, e con l’aggiornamento in questione il sistema operativo disabilita la funzionalità che rendeva macchinoso il funzionamento dello smartphone in questione. Non resta altro che attendere ulteriori informazioni riguardo appunto al funzionamento del sistema operativo su questo nuovo dispositivo che da poco è entrato in commercio ma che già ha conquistato gli utenti.