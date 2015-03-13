Novità Microsoft: Skype for Business sostituirà Lync

[caption id="attachment_7813" align="alignleft" width="300"] Skype[/caption] Stando a quanto rivelano le ultime indiscrezioni, pare che Skype for Business arriverà al posto di Lync, si tratterà quindi di una nuova piattaforma di comunicazione con cui Microsoft migliorerà senza dubbio la vita aziendale. È stato anche pubblicato un nuovo video in cui Zig Serafin ha invitato tutti gli utenti a seguire il keynote che sarà trasmesso in diretta streaming quando avverrà appunto la presentazione. Lync era una piattaforma molto diffusa di comunicazione che serviva soprattutto nell’ambiente aziendale per le conferenze e per condividere le informazioni di lavoro. Skype for Business però prenderà il posto di questa piattaforma, migliorando così anche l’esperienza di tutti i clienti business che poi adotteranno l’app in questione. Sarà anche integrato il servizio di Office 365 per poi avere un maggiore sviluppo delle varie applicazioni, migliorandole al meglio per tutti coloro che utilizzeranno la piattaforme. Il CEO di Microsoft ha anche sottolineato l’importanza di dover migliorare e reinventare la produttività aziendale, fornendo così anche dei nuovi strumenti per i lavoratori, che siano quindi migliori, più potenti e più accessibili a tutti. Non resta che attendere quindi la presentazione per poi utilizzare al meglio questa nuova piattaforma inserita da Microsoft per i suoi utenti lavoratori.