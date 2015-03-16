Apple Watch avrà una vetrina particolare da esposizione

[caption id="attachment_9452" align="alignleft" width="300"] Apple Watch[/caption] L’Apple Watch è il dispositivo di lusso della società da Cupertino che è stato presentato lo scorso 9 marzo durante un evento programmato proprio dalla Apple. Proprio per l’importanza del device si sta progettando l’apertura di una vetrina di lusso per lo smartwatch di Apple in uno dei distretti più importanti della moda, ovvero Tokyo. Si parla inoltre anche di altri luoghi che però si potranno scoprire solo in futuro con una comunicazione ufficiale da parte dell’azienda produttrice di questo fantastico dispositivo tecnologico. I report della situazione mostrano una vetrina in città con scritto coming soon in evidenza, e questo significa che a breve sarà messa a disposizione una vetrina per il fantastico dispositivo della Apple. Tutto questo perché l’Apple Watch è un dispositivo che vuole essere messo in evidenza per dare il giusto valore al lavoro svolto dagli sviluppatori e non solo. Non resta altro che attendere ulteriori informazioni a riguardo per poter poi iniziare a scoprire le fantastiche vetrine di Apple con all’interno il nuovo dispositivo che è stato presentato all’evento in programma da parte della stessa azienda, ovviamente insieme al nuovo MacBook Pro che comunque ha riscosso un buon successo ma a quanto pare lo smartwatch ha già conquistato il cuore degli utenti.