Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Apple Watch avrà una vetrina particolare da esposizione

Redazione Avatar

di Redazione

16/03/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_9452" align="alignleft" width="300"]Apple Watch Apple Watch[/caption] L’Apple Watch è il dispositivo di lusso della società da Cupertino che è stato presentato lo scorso 9 marzo durante un evento programmato proprio dalla Apple. Proprio per l’importanza del device si sta progettando l’apertura di una vetrina di lusso per lo smartwatch di Apple in uno dei distretti più importanti della moda, ovvero Tokyo. Si parla inoltre anche di altri luoghi che però si potranno scoprire solo in futuro con una comunicazione ufficiale da parte dell’azienda produttrice di questo fantastico dispositivo tecnologico. I report della situazione mostrano una vetrina in città con scritto coming soon in evidenza, e questo significa che a breve sarà messa a disposizione una vetrina per il fantastico dispositivo della Apple. Tutto questo perché l’Apple Watch è un dispositivo che vuole essere messo in evidenza per dare il giusto valore al lavoro svolto dagli sviluppatori e non solo. Non resta altro che attendere ulteriori informazioni a riguardo per poter poi iniziare a scoprire le fantastiche vetrine di Apple con all’interno il nuovo dispositivo che è stato presentato all’evento in programma da parte della stessa azienda, ovviamente insieme al nuovo MacBook Pro che comunque ha riscosso un buon successo ma a quanto pare lo smartwatch ha già conquistato il cuore degli utenti.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

La Samsung presenta i suoi nuovi gioielli, i Galaxy Tab

Articolo Successivo

HTC Grip, perfetto per il monitoraggio sportivo

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

27/02/2020

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

14/01/2020

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

25/09/2019