HTC Grip, perfetto per il monitoraggio sportivo

[caption id="attachment_9914" align="alignleft" width="300"] HTC Grip[/caption] L’HTC Grip è il dispositivo che è stato presentato al Mobile World Congress 2015 di Barcellona e a quanto pare sono stati presentati anche altri dispositivi che sono dedicati al fitness e allo sport, quindi che monitorano l’attività fisica dell’utente che possiede il dispositivo. Il design di questo dispositivo è molto curato e ricco di funzionalità che sono compatibili sia con Android e sia con iOS. All’interno del device c’è un modulo GPS necessario per la geolocalizzazione senza però obbligare il possessore dell’HTC Grip a portare con se il suo dispositivo durante una sessione di allenamento. Tra le varie specifiche tecniche ci sono anche il display AMOLED con una diagonale da 1,8 pollici e la batteria da 100 mAh. Non mancano poi i sensori come una bussola e giroscopio, dunque il dispositivo in questione è senza dubbio apprezzabile e particolare non solo per gli utenti ma soprattutto per gli sviluppatori che sicuramente avranno delle grandi soddisfazioni anche per le vendite che saranno effettuate. Il tutto grazie soprattutto alle qualità che il dispositivo offre ma che soprattutto consente di monitorare l’attività fisica di tutti coloro che praticano sport a livello agonistico e non.