Chrome Beta si aggiorna per migliorare sul sistema Android

Stando a quanto rivelano le ultime indiscrezioni pare che Chrome e Chrome Beta per Android sono stati aggiornati dalla Mountain View. Ci sono quindi delle novità che aggiornano l'app per la navigazione tramite i tablet e gli smartphone. Si è saputo di tutto questo grazie a degli avvisi che sono comparsi all'interno della schermata del blog ufficiale mettendo in evidenza tutte le feature inedite che caratterizzano poi tutte le versioni mobile di questi due broswer in questione. Una delle funzionalità più apprezzate è senza dubbio quella relativa al refresh delle pagine di internet, il tutto premendo solo in qualsiasi punto dello schermo trascinandola poi verso il basso. Si tratta di modifiche veloci e intuitive che sicuramente miglioreranno le esperienze degli utenti con Chrome e Chrome Beta. Altra funzionalità è quella relativa alle notifiche anche se non si sa bene come sarà utilizzata. Non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni riguardo a queste nuove funzionalità che sicuramente miglioreranno le esperienze di tutti con i due broswer in questione e non solo. La Mountain View sta mostrando quindi di essere sempre a lavoro per migliorare non solo il lavoro ma anche per soddisfare le richieste dell'utenza che di continuo richiede degli aggiornamenti.