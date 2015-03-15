Apple Watch fa eliminare gli smartbrand dall'Apple Store
15/03/2015
Stando a quanto rivelano le ultime notizie di tecnologia, pare che l’Apple Watch abbia fatto eliminare degli smartbrand dall’Apple Store. Ebbene si, tutti i braccialetti che sono stati prodotti da terze parti sono stati totalmente eliminati dagli store. Tutto questo sicuramente per eliminare la concorrenza tra smartwatche smartbrand. L’arrivo nei negozi di questo dispositivo presentato poco fa dalla casa da Cupertino, è previsto per il prossimo 24 aprile ma solo per alcune nazioni che son state selezionate in precedenza. Gli smartbrand sono stati quindi eliminati in quanto l’Apple Watch avrebbe delle funzionalità molto simili e quindi avendo un prezzo più alto rispetto a questi ultimi, potrebbero non essere acquistati qualora fossero disponibili negli store altri dispositivi che utilizzano la stessa funzione. Si tratta quindi di una tecnica di marketing per cercare di concentrare l’attenzione dell’utenza solo ed esclusivamente sullo smartwatch targato Apple. Non resta che attendere ulteriori informazioni riguardo questo dispositivo che comunque tra un mese sarà presentato sui mercati di tutti i paesi che sono stati scelti per il commercio. Quindi la Apple ha lavorato sodo per cercare di offrire un ottimo dispositivo a tutti gli utenti appassionati anche se comunque il prezzo del device in questione è comunque abbastanza alto.
