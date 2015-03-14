Il Samsung Galaxy S6 sarà in vendita dal 16 marzo

[caption id="attachment_8888" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy S6[/caption] Il Samsung Galaxy S6 è il dispositivo più discusso del momento e a quanto pare la prevendita inizierà dal 16 marzo e ai primi acquirenti sarà regalato un Wireless Charger Kit. Questo smartphone fantastico è stato presentato al Mobile World Congress di Barcellona 2015, e questa offerta speciale sarà riservata a tutti quelli che acquisteranno tra il 10 e il 30 aprile, quindi si avrà anche la possibilità di poter caricare il proprio dispositivo senza l’ausilio dei fili. Il Samsung Galaxy S6 e l’S6 Edge saranno disponibili con i colori: Nero Zaffiro, Oro Platino, Bianco Perla, mentre solo il secondo potrà avere anche la colorazione Verde Smeraldo e il primo invece la colorazione Blu Topazio. I prezzi si aggirano intorno ai 739 euro per l’S6 fino ad arrivare poi a 999 euro per il modello Edge. Si tratta di dispositivi che hanno delle caratteristiche importanti ma anche apprezzabili in quanto sono di alta fascia e soprattutto di una tecnologia infallibile. Non resta altro che attendere quindi la disponibilità per la vendita e sperare di poter anche ricevere il kit di ricarica wireless in modo tale da avere anche un elemento in più per il proprio smartphone che ha già conquistato il cuore degli utenti.