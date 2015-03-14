Cortana a breve potrebbe essere disponibile su Android e iOS

[caption id="attachment_7736" align="alignleft" width="300"] Cortana[/caption] Stando a quanto rivelano le ultime indiscrezioni, Cortana l’assistente tecnologico, potrebbe arrivare anche su Android e iOS entro la fine dell’anno. Infatti la Microsoft potrebbe rilasciare le applicazioni per questi due sistemi operativi con una nuova versione dell’assistente che si baserà sul progetto Einstein. Attualmente però questa assistente tecnologica è solo un’esclusiva per i sistemi operativi di Microsoft, ma la Redmond ha voglia di ampliare i suoi servizi e proprio per questa ragione sarà poi emessa questa applicazione per i sistemi iOS e Android. Il managing director di Microsoft Research ha anche confermato che si sta lavorando molto su questa intelligenza artificiale, proprio per consentire di avere esperienze migliori e soprattutto un elemento perfetto alla fine della produzione e così ha anche spiegato che il progetto è stato denominato Einstein. La versione più avanzata di Cortana sarà poi rilasciata in autunno anche se non è stato possibile specificare quando sarà possibile poi trovarla anche sui sistemi operativi di iOS e Android. Non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni da parte della casa produttrice per poi scoprire quando avverrà il lancio sulle altre piattaforme e la presentazione del tutto sui dispositivi che sono diversi dai Microsoft. Quindi si tratta di un grosso passo in avanti per l’azienda in questione.