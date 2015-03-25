Samsung NX500, la nuova fotocamera della casa sud coreana

[caption id="attachment_9989" align="alignleft" width="300"] Samsung NX500[/caption] Samsung NX500 è una fotocamera con un fantastico design e delle specifiche tecniche particolari, si tratta di un oggetto dotato di un sensore APS – C da 28 Megapixel e affiancato da un processore d’immagine importante, ovvero DRIMe V, garantendo così il massimo degli scatti da immortalare i soggetti, i paesaggi e non solo. C’è la possibilità di avere un formato RAW con una sensibilità ISO da 100 e da 25600 per immortalare al meglio ogni cosa che si decide di fotografare, sia nelle condizioni di luce diurna e sia nelle condizioni di luce a livello notturno. Ovviamente non possono mancare delle funzionalità importanti tra cui il modulo WiFi, il Bluetooth per la condivisione rapida ma anche per poter modificare al meglio il tutto dal proprio computer. Tutta questa macchina fotografica ha un corpo che pesa solo 287 grammi con delle dimensioni che sono rispettivamente di 120 x 64 x 43 mm. Samsung NX500 è quindi un dispositivo che sicuramente sarà apprezzato dagli amanti della fotografia, ma anche da tutti quelli che si cimentano per le prime volte in questo fantastico mondo. Non resta altro che attendere ulteriori informazioni riguardo la macchina fotografica in questione che sicuramente non deluderà le aspettative.