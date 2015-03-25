Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung NX500, la nuova fotocamera della casa sud coreana

Redazione Avatar

di Redazione

25/03/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_9989" align="alignleft" width="300"]Samsung NX500 Samsung NX500[/caption] Samsung NX500 è una fotocamera con un fantastico design e delle specifiche tecniche particolari, si tratta di un oggetto dotato di un sensore APS – C da 28 Megapixel e affiancato da un processore d’immagine importante, ovvero DRIMe V, garantendo così il massimo degli scatti da immortalare i soggetti, i paesaggi e non solo. C’è la possibilità di avere un formato RAW con una sensibilità ISO da 100 e da 25600 per immortalare al meglio ogni cosa che si decide di fotografare, sia nelle condizioni di luce diurna e sia nelle condizioni di luce a livello notturno. Ovviamente non possono mancare delle funzionalità importanti tra cui il modulo WiFi, il Bluetooth per la condivisione rapida ma anche per poter modificare al meglio il tutto dal proprio computer. Tutta questa macchina fotografica ha un corpo che pesa solo 287 grammi con delle dimensioni che sono rispettivamente di 120 x 64 x 43 mm. Samsung NX500 è quindi un dispositivo che sicuramente sarà apprezzato dagli amanti della fotografia, ma anche da tutti quelli che si cimentano per le prime volte in questo fantastico mondo. Non resta altro che attendere ulteriori informazioni riguardo la macchina fotografica in questione che sicuramente non deluderà le aspettative.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

HTC Desire 526G, a breve sarà sul mercato con un'esclusiva Unieuro

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S6, è possibile eliminare alcune app preinstallate

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

27/02/2020

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

14/01/2020

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

25/09/2019