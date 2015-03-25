HTC Desire 526G, a breve sarà sul mercato con un'esclusiva Unieuro

[caption id="attachment_9992" align="alignleft" width="300"] HTC Desire 526G[/caption] Le ultime indiscrezioni riportano che il dispositivo HTC Desire 526G è una nuova proposta della casa taiwanese. Si tratta di un dispositivo di fascia media che ha anche il supporto del Dual Sim, si ha quindi un device che ha un hardware che ha uno schermo da 4,7 pollici con una risoluzione qHD e un processore Quad Core Mediatek da 1,3 GHz. A questo sono anche stati abbinati 1 GB di memoria RAM e di 8 GB di memoria flash con la possibilità di espandere ulteriormente la memoria fino a 32 GB grazie allo slot che legge le Micro SD. Le fotocamere presenti sul nuovo HTC Desire 526G hanno 2 e 8 Megapixel e il sistema operativo integrato è quello di serie, ovvero Android 4.4 KitKat. Le vendite del dispositivo in questione partiranno il 26 marzo, quindi tra qualche giorno e avrà l’esclusiva Unieuro con un prezzo di 159 euro. Non resta altro che attendere ulteriori informazioni riguardo la situazione anche so ovviamente l’uscita è imminente, quindi bisogna più che altro attendere delle recensioni da parte degli utenti che effettueranno l’acquisto del dispositivo in questione. Sicuramente la fascia sarà quella media, ma nonostante tutto si parla di funzionalità che sono in grado di soddisfare le richieste.