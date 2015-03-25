Samsung Gear S, lo smartwatch avrà delle nuove funzionalità

[caption id="attachment_9994" align="alignleft" width="300"] Samsung Gear S[/caption] Secondo le ultime indiscrezioni pare che Samsung Gear S sia un nuovo smartphone smartwatch 3G. Si tratta di un dispositivo che introduce tante novità tra cui appunto anche la connettività. Molte persone però vedono gli smartwatch come dispositivi inutili e costosi ma ovviamente non è cosi in quanto ci sono dei prodotti che possono mostrare il contrario grazie alle loro caratteristiche. Molti orologi tecnologici avevano in passato bisogno di altri dispositivi smartphone per essere messi in funzione ma ad oggi pare che saranno fatte delle modifiche per poi visualizzare il tutto senza avere necessariamente un dispositivo di base, almeno per alcune funzionalità che sono state rese autonome. Nel corso dei test che sono durati due settimane, le funzionalità sono state messe alla prova e quindi il Samsung Gear S ha dimostrato di essere un dispositivo pronto a soddisfare tutte le richieste e le aspettative dei suoi utenti, anche quelli più esigenti. Non resta altro che attendere ulteriori informazioni riguardo al dispositivo e all’uscita sul mercato che potrebbe essere prevista per il mese di Aprile. Quindi si attenderanno anche le recensioni che seguiranno gli acquisti, recensioni che sicuramente saranno di valore anche per gli sviluppatori che apporteranno poi ulteriori modifiche al dispositivo e ai successori.