Whatsapp, ecco quanto consumano le chiamate

Whatsapp è l'applicazione di messaggistica più utilizzata del momento e secondo le ultime indiscrezioni è stata inserita una nuova funzionalità, ovvero quella che riguarda le chiamate. Però dopo questa nuova possibilità, si è riusciti ad arrivare ad una domanda importante, ovvero, quanto traffico consumano queste chiamate? Ebbene si, un minuto di queste con l'applicazione di messaggistica consuma 540 kb circa, quindi si è effettuato un test per comprendere al meglio la nuova funzionalità quanto incide sul traffico dati. Il rollout ovviamente va con calma e procede in modo progressivo ma a quanto pare la funzionalità chiamate nel nostro paese ha fatto accesso solo qualche settimana fa e solo per gli utenti Android. La prova delle chiamate su Whatsapp è stata effettuata con una chiamata lunga 1 minuto e utilizzando un dispositivo Nexus 4, quindi con un sistema operativo Android 5.0.1 Lollipop e una rete mobile 3. Quindi si è evinto che con 10 minuti di chiamate di arriva a consumare 5,4 MB, mentre per un'ora ne serviranno 32,4 di MB. Quindi si consiglia vivamente di sfruttare questa funzione solo in caso di necessità, oppure quando si è connessi ad una rete Wi Fi, in quanto il traffico dati potrebbe essere completamente scaricato da una semplice chiamata.