Android Auto, effettuati test di compatibilità da Google

Secondo le ultime indiscrezioni, Google avrebbe aperto un sito per controllare se i propri smartphone sono compatibili con Android Auto. Quindi ci si dedica al mondo delle quattro ruote anche nel campo della tecnologia. Questa funzione è stata portata avanti qualche anno fa ed è stata annunciata per concedere il debutto su alcune vetture. Il funzionamento è ovviamente legato ad uno smartphone Android e quindi la tecnologia ha portato un netto cambiamento per i guidatori. Ebbene si perche con la tecnologia al volante si può navigare tranquillamente ma anche utilizzare tante applicazioni utili e tutte provenienti dal Google Play Store. Ovviamente per usufruire di tutto questo è necessario avere un dispositivo compatibile e per sapere se uno dei propri rientra nell'elenco non resta altro che aprire il broswer sul proprio dispositivo e digitare l'indirizzo g.co/AutoCheck e dopo qualche secondo arriverà un messaggio positivo o negativo e da li si potrà comprendere la compatibilità. Ovviamente bisogna ricordare che Android Auto non è ancora disponibile in tutti i paesi e proprio per questa ragione non tutti i dispositivi sono compatibili con il sistema. Non resta altro che attendere ulteriori informazioni a riguardo, magari informandosi anche tramite le recensioni di chi già può usufruire di questa funzionalità.