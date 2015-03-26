Il pacchetto Office sarà inserito sui Tablet Android

[caption id="attachment_9911" align="alignleft" width="300"] Office 2016[/caption] Le ultime novità riportano che la Samsung ha deciso di installare Office sui tablet Android entro il primo semestre del 2015. Quindi tutte le applicazioni come Word, Excel, Power Point, One Note, Skype e One Drive saranno disponibili sui dispositivi. Queste le parole in merito agli accordi avuti con le varie aziende partnership: “Il nostro obiettivo è di incontrare le necessità di utenti business e consumer dando la possibilità di fare nuove esperienze su tutti i dispositivi a disposizione. Siamo convinti che la nostra serie di prodotti Premium per device mobili, in sinergia con i servizi Microsoft offriranno agli utenti il massimo della collaborazione e produttività in ogni momento della vita personale e privata”. Quindi tutto questo è sempre voluto per poter non solo migliorare le esperienze degli utenti ma anche per cercare di offrire delle opzioni sicuramente migliori rispetto a quelle precedenti. Inoltre l’Executive Vice PResident of Business Development di Microsoft ha rilasciato ulteriori dichiarazioni: “Grandi risultati possono essere raggiunti quando servizi e dispositivi convergono. La partnership con Samsung conferma il nostro impegno per portare il meglio della produttività dei servizi Microsoft a tutti, su ogni dispositivo – in modo da rendere gli utenti più produttivi e collaborativi ovunque, sempre e da qualsiasi dispositivo”.