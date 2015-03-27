ASUS ZenWatch è disponibile sul Google Store

[caption id="attachment_10006" align="alignleft" width="300"] ASUS ZenWatch[/caption] L’ASUS ZenWatch è finalmente disponibile su Google Store, lo smartwatch in questione è basato sul sistema operativo Android Wear e il prezzo è di 229 euro. Questo dispositivo è stato presentato lo scorso settembre all’IFA 2014 di Berlino e una delle caratteristiche più accattivanti, è senza dubbio la presenza di una cassa in acciaio che è stata progettata appositamente contro l’acqua, il cinturino invece è in pelle e può essere cambiato in base ai gusti dell’utente che lo acquista. Tra le varie funzionalità interessanti dello smartwatch si può trovare la misurazione del battito cardiaco grazie ad un sensore che è stato posizionato sul retro della scocca, quindi l’attività fisica può essere tranquillamente monitorata. Sul Google Store inoltre è stata anche presentata la base per la ricarica dell’ASUS ZenWatch che è acquistabile separatamente dal dispositivo al prezzo di 29,99 euro. Non si sa ovviamente quando sarà lanciata la vendita ma si spera che a breve si avranno delle notizie. Non resta altro quindi che attendere l’uscita di comunicati ufficiali per acquistare la base ricaricabile di questo fantastico smartwatch. Nel frattempo tutte le specifiche tecniche del dispositivo sono presenti su Google Store, proprio per far comprendere all’utente cosa sta per acquistare dal sito.