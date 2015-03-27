HTC T1H potrebbe essere il nuovo tablet Android, sarà presentato ad Aprile

[caption id="attachment_10008" align="alignleft" width="300"] HTC T1H[/caption] HTC T1H è un nuovo tablet della gamma Android, pare che avrà un display da 8,9 pollici e che l’annuncio dell’uscita potrebbe arrivare l’8 aprile insieme agli altri phablet HTC One M9 Plus. I rumors su questo nuovo tipo di dispositivo si sono avuti già nel mese di dicembre dopo la pubblicazione di un documento su Twitter e a quanto pare ci saranno delle componenti molto diverse rispetto al Nexus 9 che è stato realizzato dallo stesso produttore. Le specifiche tecniche come detto anche in precedenza riportano un display da 8,9 pollici con una risoluzione QXGA da 2048 x 1536 pixel, un processore octa core Allwinner H8 a 2,2 GHz e una GPU Power VR SGX544. Si parla inoltre di ben 2 GB di RAM e 16 o 32 di memoria flash con la fotocamera posteriore di 16 megapixel, mentre quella anteriore di 8 megapixel. Il telaio sarà completamente in alluminio, simile a quello dell’HTC M9, la batteria sarà da 6700 mAh e speaker BoomSound. Il sistema operativo integrato è Android 5.0 Lollipop con HTC Sense 7.0 mentre le dimensioni del dispositivo sono pari a 228,35 x 153,67 x 7,88 millimetri. Non resta altro che attendere la presentazione dell’HTC T1H per scoprire di più.