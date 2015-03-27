Caricamento...

Surface Pro 3 avrà dei nuovi aggiornamenti Microsoft

Redazione Avatar

di Redazione

27/03/2015

[caption id="attachment_8145" align="alignleft" width="300"]Surface Pro 3 Surface Pro 3[/caption] Secondo le ultime indiscrezioni pare che la Microsoft abbia rilasciato un nuovo firmware per il Surface Pro 3, introducendo così delle funzionalità enterprise. Questo aggiornamento è già disponibile per tutti e come al solito si può scaricare dal sito ufficiale, il pacchetto in questione presenta delle dimensioni poco superiori ai 5 MB e poi successivamente sarà anche richiesto un avvio del sistema operativo per poi concludere al meglio l’installazione. Anche se non è di consuetudine per la Microsoft fare questi passi al di fuori delle patch di aggiornamento, pare che si voglia spingere al meglio sul Surface Pro 3, introducendo così sicuramente delle funzionalità che sono importanti e interessanti. Tra queste ci sono sicuramente quelle che riguardano l’enterprise, con dei miglioramenti ma anche con la sicurezza avanzata per il dispositivo, per permettere di poter proteggere i dati personali e sensibili delle aziende. Questo rappresenta appunto per le persone che utilizzano il dispositivo per lavoro, un elemento fondamentale in quanto è priorità dell’utente e dell’azienda proteggere appunto questi dati. Con l’aggiornamento inoltre sono stati fatti anche dei miglioramenti per quanto riguarda la stabilità e in particolare anche riguardo al caricamento dei driver all’avvio di sistema. Non resta che scaricare quindi questo nuovo aggiornamento per il dispositivo.

Redazione Avatar

Redazione

