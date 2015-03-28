LG G4 Stylus, le immagini del phablet sono state svelate

[caption id="attachment_10014" align="alignleft" width="300"] LG G4 Stylus[/caption] L’LG G4 Stylus è stato scoperto da alcune immagini che lo raffigurano come un phablet di fascia media e dotato di sistema operativo Android 5.0.2 Lollipop. Il device dovrebbe essere presentato entro la fine del mese di aprile e anche se ci sono dei pareri discordanti pare che il phablet sia dotato stilo, grazie all’apposito slot. Ovviamente dalle immagini non si può capire la dimensione dello schermo, ma si pensa che sia una variante con un’antenna DVB – T. L’utente che ha pubblicato queste immagini si trova negli Stati Uniti e si nota che sul retro del dispositivo sono visibili la fotocamera e il pulsante di accensione ma non è possibile ancora definire se il telaio è curvo proprio come il G Flex 2 poiché le foto di profilo non sono ancora state pubblicate. Altre foto rivelano inoltre che l’LG G4 Stylus ha un processore Snapdragon 610 ma per sapere di più non resta altro che scoprire le prossime fotografie o le prossime indiscrezioni che riguardano il dispositivo. Sicuramente con il passar del tempo arriveranno poi delle conferme anche da parte dell’azienda produttrice che farà chiarezza in merito alla situazione. Si attendono quindi ulteriori informazioni ufficiali che riguardano il dispositivo in questione.