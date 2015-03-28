Sony Xperia Z4 Tablet, i dispositivo perfetto per il lavoro

[caption id="attachment_9838" align="alignleft" width="300"] Sony Xperia Z4 tablet[/caption] Il Sony Xperia Z4 Tablet è stato presentato al Mobile World Congress 2015 di Barcellona, si tratta di un dispositivo volto a soddisfare soprattutto le esigenze dei lavoratori. Si parla quindi di un device prodotto quasi appositamente per coloro che hanno bisogno di utilizzarlo in ambito professionale. Tutto questo grazie ad un profilo compatto e con un peso contenuto, inoltre il sistema operativo integrato è Android 5.0 Lollipop. Il dispositivo in questione può anche essere collegato con una tastiera QWERTY wireless per l’editing. I documenti quindi possono essere gestiti e anche la posta elettronica, sono molte altre le funzionalità che sono introdotte in questo Sony Experia Z4 Tablet ma per scoprirle non resta altro che leggere le recensioni del dispositivo. Bisogna inoltre ricordare che il processore introdotto all’interno del tablet è quad core Qualcomm Snapdragon 810. Non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni a riguardo per poi trarre delle conclusioni ma soprattutto per concedere agli utenti la scelta di acquisto. Si tratta sicuramente di un vantaggio in più nel mondo professionale e quindi di un dispositivo che potrebbe facilitare il lavoro dei lavoratori all’interno delle aziende. Quindi il Sony Experia in questione non è altro che frutto di un lavoro intenso per concedere esperienze positive a tutti i lavoratori.