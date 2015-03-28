One Plus Two è pronto per accontentare gli utenti

[caption id="attachment_9868" align="alignleft" width="300"] One Plus Two[/caption] One Plus Two è un nuovo prodotto e a quanto pare l’azienda produttrice ha risposto a tutte le domande degli utenti. Nonostante le diverse critiche il dispositivo One è sempre considerato di alta fascia e nel corso del terzo trimestre arriverà il successore di cui stiamo parlando. Non sono ancora state fornite delle specifiche tecniche complete ma sono state elencate le caratteristiche che non saranno presenti nello smartphone. Il dispositivo One Plus Two offrirà quindi un compromesso giusto tra prezzo e hardware, è da escludere uno schermo curvo e la ricarica wireless e la batteria a quanto pare non sarà removibile e non ci sarà a disposizione uno slot Micro SD. Non sarà utilizzato un chip MediaTek o Intel e rimarrà quindi Qualcomm e Samsung, quindi si parla di uno Snapdragon 815 oppure un Exynos 7420. Il sistema operativo sarà OxygenOS e a quanto pare verrà rilasciato anche per One Plus One anche se ci sono dei ritardi sulla tabella di marcia. Non resta che attendere ulteriori informazioni riguardo il dispositivo in questione, quindi si attendono notizie positive che potrebbero interessare gli utenti che vogliono effettuare l’acquisto del One Plus Two.