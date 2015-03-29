Galaxy Tab Pro 8.4, il nuovo tablet Android

[caption id="attachment_10023" align="alignleft" width="300"] Galaxy Tab Pro 8.4[/caption] All’interno del Galaxy Tab Pro 8.4 pare che sarà inserito il riconoscimento dell’iride, grazie ad un modulo Iris on the Move. Quindi dopo la lettura delle impronte digitali si è passati all’identificazione dell’iride per garantire maggiore sicurezza, tutto questo sarà presentato all’ISC West 2015. Il tablet in questione è stato annunciato durante il Mobile World Congress 2014 e a quanto pare ha a disposizione un display da 8,4 pollici da 2560 x 1600 pixel, si parla di un processore quad core Qualcomm Snapdragon 800 a 2,3 GHz, 2 GB di memoria RAM, due fotocamere da 8 e 2 megapixel e in più 16/32 GB di memoria interna. Si parla quindi di un nuovo modello di Galaxy Tab Pro 8.4 che però potrebbe solo essere una sorta di aggiornamento del modello che attualmente è in vendita. L’unica differenza sarebbe l’introduzione del sensore per il riconoscimento dell’iride. Non resta altro che attendere ulteriori informazioni riguardo a questo fantastico dispositivo che sicuramente accontenterà le esigenze di tutti gli utenti, anche di quelli più esigenti. Quindi a breve si potrà conoscere di più riguardo questo tablet progettato e distribuito dalla Samsung, probabilmente ulteriori scoperte si potranno fare anche grazie alle recensioni di coloro che effettueranno l’acquisto.