Pebble Time, il dispositivo più finanziato del momento

Pebble Time

Pebble Time è uno smartwatch molto discusso in questi ultimi mesi in quanto pare che abbia superato i 20 milioni di dollari, la raccolta fondi per i nuovi smartwatch ha quindi portato i suoi frutti. Le persone che hanno fatto delle donazioni sono ben 78471 e sicuramente si aspetteranno tanto dal dispositivo in questione. Il device indossabile originario aveva una piattaforma di crowdfunfing e in passato ha raggiunto la cifra di 100 mila dollari in sole 4 ore da tutti gli utenti interessati al progetto. Si tratta quindi di dispositivi che hanno un ampio tasso di finanziabilità, in quanto i loro progetti sono spesso amati dall'utenza e non solo. Questi Pebble Time non sono altro che smartwatch con un display a colori e soprattutto con un design leggero e sottile. Sono dotati inoltre di comandi vocali e tantissime altre funzionalità interessanti ma la cosa da sottolineare è anche la possibilità di poter avere diversi cinturini in quanto è possibile effettuare la sostituzione. La batteria del dispositivo concede inoltre di avere un'autonomia di 7 giorni e di 10 per la variante del dispositivo in acciaio. Non resta altro quindi che attendere ulteriori comunicazioni da parte dell'azienda produttrice che sicuramente avrà qualcosa da svelare.