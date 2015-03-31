Samsung Galaxy S6 e Samsung Galaxy S5 a confronto

[caption id="attachment_8888" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy S6[/caption] Il Samsung Galaxy S5 e il Samsung Galaxy S6 sono i dispositivi più discussi nell’ultimo periodo e a quanto pare le specifiche tecniche sono state messe a confronto e si attende la vendita che partirà dal prossimo 10 aprile. Il dispositivo S6 ha un design che è molto simile a quello del Galaxy S6 solo che il tipo di materiale è sicuramente differente in quanto si parla di miglioramenti dell’hardware. È stato infatti utilizzato l’alluminio come materiale della scocca, e nella parte posteriore è stato utilizzato anche il vetro che non consente di rimuovere la batteria. La memoria interna non può nemmeno essere aumentata con le micro SD, altra caratteristica è che il dispositivo in questione non è resistente all’acqua a differenza del predecessore. Anche se comunque c’è da dire che il Galaxy S6 è un dispositivo ottimo ed è migliorato grazie ad un processore Exynos 7420 contro uno Snapdragon 801, una memoria interna da 32/ 64/ 128 GB contro 16/ 32 GB, fotocamera posteriore da 16 MP per entrambi i dispositivi, fotocamera frontale da 5 MP contro i 2 MP ed infine uno speaker da 1,2 Watt contro gli 0,8 watt. Il display del Samsung Galaxy S6 sarà di 5,1 pollici, dunque entrambi hanno delle piccole differenze.