Apple Watch, le app sono aperte a tutti gli sviluppatori

[caption id="attachment_9452" align="alignleft" width="300"] Apple Watch[/caption] L’Apple Watch è uno dei dispositivi più discussi del momento e a quanto pare le applicazioni per questo smartwatch, sono state aperte a tutti gli sviluppatori. A poche settimane dalla presentazione nei negozi, o almeno in quelle nazioni scelte, la Apple ha aperto la disponibilità delle applicazioni per il dispositivo ed è stata la stessa azienda ad annunciarlo. L’obiettivo quindi è quello di poter presentare il dispositivo con quante più applicazioni possibili per poter accontentare l’utenza, anche quella più esigente. Alcuni degli sviluppatori hanno lavorato a stretto contatto con la casa di Cupertino, mentre altri no; ma come detto anche in precedenza la possibilità di poter introdurre nuove funzioni nell’App Store è stata concessa a tutti coloro che hanno voluto farne parte. La Apple ovviamente, ha fornito delle linee guida che tutti hanno dovuto rispettare per prender parte al progetto ma soprattutto bisogna creare tutto in base al relativo schermo e alle relative funzioni dell’Apple Watch. Se le applicazioni presenti sul dispositivo sono già disponibili per iPad e iPod bisogna cercare di modificarle e renderle compatibili anche con questo nuovo dispositivo messo a disposizione dall’azienda californiana. Si attendono quindi ulteriori notizie a riguardo.