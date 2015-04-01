ASUS ZenFone 2 è finalmente arrivato in Italia e non solo

[caption id="attachment_8208" align="alignleft" width="300"] ASUS ZenFone[/caption] L’ASUS ZenFone 2 è finalmente arrivato in Italia e a quanto pare ci saranno tre modelli basati su Android 5.0 con display da 5 e da 5,5 pollici; uno di questi integra anche ben 4 GB di RAM. Il dispositivo è identico ma cambia solo la dotazione hardware e a quanto pare il modello più conosciuto è lo ZE551ML che costa 349,00 euro con un display da 5,5 pollici Full HD e protetto anche da Gorilla Glass3, un processore quad core Intel Atom Z3580 da 2,3 GHz, 4 GB di RAM e 32 di memoria interna espandibile grazie allo slot per la micro SD. La connettività è garantita dai moduli LTE, WiFi 802.11 ac, Bluetoth 4.0, NFC e GPS, c’è la possibilità di inserire anche due sim e a quanto pare la batteria è di 3000 mAh con una tecnologia BoostMaster che permette di ricaricare fino al 60% in soli 39 minuti. La fotocamera è infine di 13 megapixel e con un angolo di visione da 140 gradi, si possono poi anche regolare al meglio i parametri del dispositivo e tanto altro ancora. Altre sono poi le caratteristiche degli altri dispositivi e non resta altro che scoprirle nelle prossime indiscrezioni dell’azienda.