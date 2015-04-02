Honor 6+ sarà disponibile in Italia dal mese di Maggio
di Redazione
02/04/2015
[caption id="attachment_8822" align="alignleft" width="300"] Huawei Honor 6[/caption] Honor 6+ è un dispositivo che a quanto pare sarà disponibile in Italia dal mese di maggio al prezzo di 399 euro. Si potrà trovare sul portale Amazon, e tutte le caratteristiche sono state svelate al Mobile World Congress 2015 di Barcellona. Il dispositivo in questione ha a disposizione una doppia fotocamera da 8 megapixel che cerca di regalare agli utenti delle immagini importanti ma soprattutto perfette. Honor è un dispositivo del brand Huawei, e proprio da queste novità si evince che il team di sviluppo è in continuo aggiornamento e che cerca di regalare sempre esperienze migliori a chi acquista i loro prodotti. Altre importanti caratteristiche dell’Honor 6+ sono:
- Uno schermo da 5,5 pollici Full HD,
- un processore Kirin 925 a 32 bit octa core da 1,8 GHz,
- 3 GB di memoria RAM
- 16 GB di memoria flash che è espandibile fino a 128 GB grazie allo slot micro SD.
Redazione