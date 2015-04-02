Honor 6+ sarà disponibile in Italia dal mese di Maggio

[caption id="attachment_8822" align="alignleft" width="300"] Huawei Honor 6[/caption] Honor 6+ è un dispositivo che a quanto pare sarà disponibile in Italia dal mese di maggio al prezzo di 399 euro. Si potrà trovare sul portale Amazon, e tutte le caratteristiche sono state svelate al Mobile World Congress 2015 di Barcellona. Il dispositivo in questione ha a disposizione una doppia fotocamera da 8 megapixel che cerca di regalare agli utenti delle immagini importanti ma soprattutto perfette. Honor è un dispositivo del brand Huawei, e proprio da queste novità si evince che il team di sviluppo è in continuo aggiornamento e che cerca di regalare sempre esperienze migliori a chi acquista i loro prodotti. Altre importanti caratteristiche dell’Honor 6+ sono:

Uno schermo da 5,5 pollici Full HD,

un processore Kirin 925 a 32 bit octa core da 1,8 GHz,

3 GB di memoria RAM

16 GB di memoria flash che è espandibile fino a 128 GB grazie allo slot micro SD.

La connettività è disponibile tramite modulo WiFi, Gps, Bluetooth ed LTE e c’è anche il supporto dual sim per poter concedere l’utilizzo di due numeri sul dispositivo in questione. Non resta altro che attendere ulteriori informazioni riguardo allo smartphone di casa Huawei che nell’ultimo periodo sta mostrando il suo valore.