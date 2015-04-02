HTC One M8s, il nuovo smartphone economico

[caption id="attachment_10054" align="alignleft" width="300"] HTC One M8s[/caption] L’HTC One M8s è la versione del suo predecessore solo che si tratta di una economica, il processore integrato al suo interno è uno Snapdragon 615 e la fotocamera è di ben 13 megapixel. Questo modello sarà in vendita in tutta Europa, ma non si conosce ancora la data precisa di presentazione, avrà lo stesso design del fratello maggiore, lo stesso materiale e lo stesso display, anche se nella parte posteriore c’è già una differenza, ovvero una lente di dimensioni più grandi che protegge la fotocamera. Quest’ultima come detto anche in precedenza è di 13 megapixel mentre quella anteriore è di 5 megapixel, il processore di cui abbiamo parlato prima è affiancato da 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna che è espandibile con una micro SD fino a 128 GB, non sarà disponibile inoltre la versione da 32 GB. La connettività è possibile averla grazie al modulo Wi Fi, Bluetooth 4.1, LTE, GPS, NFC. C’è anche una porta USB e a quanto pare non mancano neanche gli altoparlanti frontali Boom Sound, ci sono poi anche altri sensori che consentono di poter avere ulteriori funzioni dal dispositivo. Non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni riguardo l’HTC One M8s.