Apple Watch non inciderà sul metodo di pagamento Apple Pay
di Redazione
03/04/2015
Secondo le ultime indiscrezioni pare che l’Apple Watch sia un dispositivo che non inciderà sull’adozione del sistema di pagamento della casa di Cupertino, ovvero Apple Pay. Infatti questo smartwatch sarà collegato ad un iPhone che già dispone del servizio di pagamento, quindi l’obiettivo è quello di rendere gli acquisti più veloci ma non grazie al dispositivo che si indossa al polso. Tutto questo perché l’orologio in questione vive in simbiosi con un altro dispositivo della Apple abilitato a NFC e quindi si potrebbe sicuramente verificare una sovrapposizione di utenti. Il dispositivo in questione quindi sta rivoluzionando totalmente il modo di vedere non solo la tecnologia ma anche tanto altro ancora e di conseguenza saranno apportati dei cambiamenti anche per tante altre cose. Attualmente si sta lavorando molto sull’Apple Watch in quanto a breve sarà sui mercati e proprio per questo tutti devono essere pronti per poterlo accogliere al meglio, ma anche a presentarlo come merita, per far capire agli utenti la reale importanza di un dispositivo smartwatch. Non resta altro che attendere ulteriori informazioni riguardo al dispositivo in questione, in modo tale da essere sempre aggiornati sull’argomento che riguarda il device della casa da Cupertino che ormai sta spopolando sul web e non solo.
