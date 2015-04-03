Skype si aggiorna per i dispositivi Android, ecco i particolari

[caption id="attachment_7813" align="alignleft" width="300"] Skype[/caption] Le ultime notizie rivelano che Skype si è aggiornato per Android e Qik, aggiungendo così il supporto per le icone animate e un layout con le bolle. Alcune altre funzionalità sono già presenti sul sistema operativo iOS, ed è stato anche rilasciato il supporto per altre lingue; inoltre tutti coloro che utilizzano Qik possono anche applicare dei filtri per le registrazioni dei video. La prima innovazione riguarda sicuramente l’interfaccia dell’applicazione ed anche il supporto per le emoji, che possono aiutare l’utente a rispondere nei messaggi, inoltre è possibile anche adattare la conversazione con Android Auto. Altra funzionalità importante di Skype è che si può riprendere la conversazione da dove si è interrotta, evitando così di dover scorrere tutti i messaggi che non sono stati letti ed è anche possibile cambiare gli avatar di gruppo e semplificare l’uso degli account multipli. Altre 39 lingue saranno introdotte nell’applicazione per il sistema operativo iOS e tanto ancora sarà fatto in futuro per questa app che sta comunque regalando esperienze positive agli utenti che ne fanno utilizzo. Non resta altro che scaricare gli aggiornamenti e iniziare a provarli sui propri dispositivi durante una conversazione con gli amici e non solo. Quindi la Microsoft sta lavorando sodo per aggiornare le sue fantastiche applicazioni.