Google ATAP, un progetto realizzabile in due anni

[caption id="attachment_10068" align="alignleft" width="300"] Google ATAP[/caption] Google ATAP è un progetto che è stato portato e sarà avanti dall'azienda di Mountain View e a quanto pare ci vogliono due anni per poter portare a termine il tutto. Anzi pare addirittura che siano anche eccessivi per concludere tutto il programma e a parlarne è stato Eric Schmidt, queste le parole rilasciate: “Ci piace questo modello poiché mette pressione alle persone e le spinge a dare il meglio concentrandosi sulle cose più importanti oppure a lasciar perdere. Ho speso una quantità incredibile di tempo su progetti che non sono mai arrivati a compimento e su prodotti che non sarebbero mai stati commercializzati”. Portare avanti questo progetto per l’azienda ha comunque un costo in quanto i dipendenti fissi impegnati nel lavoro sono circa un centinaio e proprio per questa ragione il motore di ricerca ha deciso di voler imporre un limite temporale per portare a termine il lavoro. Google ATAP quindi potrà essere concluso in due anni con il lavoro degli sviluppatori dell'azienda di Mountain View che si impegnano di continuo a rispettare le direttive e le volontà dell’azienda, che fino ad oggi non ha mai deluso le aspettative dei suoi utenti e non solo. Non resta altro che attendere ulteriori informazioni a riguardo per poi trarne delle conclusioni.