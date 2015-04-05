HTC One M9, un dispositivo impossibile da riparare

[caption id="attachment_9119" align="alignleft" width="300"] HTC One M9[/caption] L’HTC One M9 è un dispositivo impossibile da riparare e lo hanno dichiarato alcuni esperti in quanto il punteggio riparabilità è pari a 2 su 10. Tutto questo perché la batteria e il pannello LCD sono inaccessibili, dopo alcuni studi su di un dispositivo danneggiato gli esperti hanno potuto notare che il dispositivo inizialmente era dotato di un display sovrapposto ma non incollato, mentre il resto dell’hardware si, come ad esempio la batteria e il resto della scheda madre. È stato paragonato ad un vero e proprio sandwich, e sulla scheda madre sono presenti tutti i chip principali come ad esempio il Qualcomm Snapdragon 810 con 3 GB di RAM, 32 GB di memoria flash e WiFi 802.11ac Bluetooth 4.1 e un jack audio, microfono e porta micro USB. Altra cosa che si può separare a fatica, e quindi dover effettuare una rimozione particolare è appunto lo schermo LCD dell’HTC One M9, in quanto bisogna sciogliere la colla che lo fissa al telaio. Quindi secondo questi studi pare proprio che il dispositivo sia molto, ma molto difficile da riparare, se non quasi impossibile. Si sconsiglia quindi di prendere iniziative, soprattutto per chi non ha esperienza nel campo delle riparazioni fai da te. Non resta che attendere soluzioni a riguardo.