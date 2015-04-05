L'LG G4 avrà un display da ben 5,5 pollici

[caption id="attachment_9704" align="alignleft" width="300"] LG G4[/caption] L’LG G4 è un dispositivo molto discusso nell’ultimo periodo, tanto è vero che si è riusciti ad evincere che è stato presentato un pannello LCD IPS da 5,5 pollici con una risoluzione Quad HD da 1440 x 2560 pixel che poi sarà usato anche per il prossimo smartphone. Il lancio del device è previsto per il 28 aprile e secondo alcune indiscrezioni pare che l’azienda abbia investito milioni di dollari per lo sviluppo di nuove tecnologie per migliorare i suoi dispositivi. Tra i miglioramenti effettuati c’è senza dubbio il pannello LCD IPS da 5,5 pollici realizzato da LG con una risoluzione pari a quella sopra citata. Inoltre grazie ai LED bli con riflessi rossi e verdi ci possono avere migliori riproduzioni dei colori e non solo. Non resta altro che attendere ulteriori informazioni riguardo all’LG G4 che sicuramente arriveranno dopo l’uscita sul mercato, ma anche dopo le recensioni degli utenti che ne effettueranno l’acquisto. L’azienda quindi si aspetta un buon numero di vendite in quanto sicuramente gli sviluppatori hanno lavorato molto per poi poter assemblare e creare questo nuovo fantastico dispositivo targato LG. Si attendono quindi future nuove notizie riguardo tutte le altre indiscrezioni che si dovranno conoscere con l’uscita del dispositivo.