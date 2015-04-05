Galaxy usato: risparmiare nel web ma attenzione alle truffe

Con l'uscita dei nuovi modelli della Samsung si scatena sul web la ricerca spasmodica di chi vuole acquistare un applefonino usato che fa specchio a chi, puntando al nuovo, prodotto vuole ammortizzare l'acquisto con la vendita del modello vecchio. Ecco quindi che si è creato un mercato dove domanda e offerta vanno di pari passo ma per chi acquista c'è sempre in agguato il pericolo di incorrere in spiacevoli truffe.Gli acquisti di questi device on line sono ormai consueti ma è bene fare alcune verifiche prima di procedere al pagamento. Cercate di trovare il vostro prodotto in zone non lontane in modo da poterlo vedere di persona. Se non vi è possibile cercate di avere delle foto che lo mostrino in modo particolareggiato anche accesso e potete anche richiedere un video. La prudenza in questi casi non è mai troppa e, per quanto riguarda la compravendita di dei nuovi modelli di Galaxy usati verificate sempre le quotazioni sui siti specializzati e diffidate dei prezzi troppo bassi, anche se l'affare è sempre possibile. Se non volete effettuare la vendita o l'acquisto tramite privati, potete sempre recarvi in un negozio specializzato in smartphone, dove è possibile fare una permuta. In questo caso però il ricavo che si potrebbe avere è più basso rispetto alla trattativa privata. Se scegliete il web, consultate i siti più conosciuti ed affidabili, provvisti di diverse recensioni e. Vi saranno molto utili per capire l'affidabilità sia del sito che del prodotto che andrete ad acquistare. Leggete sempre le caratteristiche tecniche e se il sistema operativo è ancora soggetto ad aggiornamenti.Questi fantastici prodotti che fanno gola a molti appassionati del settore hanno un sistema di sicurezza che li tutela antitaccheggio che tutela i proprietari. Si tratta della funzione "" che deve essere disattivata prima che il telefonino venga venduto e per due motivi fondamentali. Accertatevi di avere il codice IMEI per effettuare l'operazione (lo trovate accedendo al menu da "impostazioni" e andando su generali e poi su "info"). Se poi volete essere sicuri che il dispositivo non sia rubato o che sia stato effettivamente sbloccato potete utilizzare un comodo tool messo a disposizione sullo stesso sito della Samsung che consente di verificare se lo sblocco è effettivamente stato eseguito. Infine è naturale che vada fatto un back-up del dispositivo e quindi andranno salvati su una memoria esterna o su un cloud on line tutti i file (foto, musica, video, documenti, app, giochi, ecc) in modo da svuotare completamente il sistema e consegnare il Galaxy al nuovo proprietario allo stato originario. In definitiva dovrete riportare il dispositivo alle impostazioni base.