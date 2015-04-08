HTC One M9+, il nuovo gioiello della casa taiwanese

[caption id="attachment_9119" align="alignleft" width="300"] HTC One M9[/caption] L’HTC One M9+ è un dispositivo che è stato presentato dall’azienda taiwanese insieme ad un altro smartphone, ovvero l’E9+. Si tratta di una versione migliore del dispositivo M9 con un display da 5,9 pollici, processore MediaTek, 32 GB di memoria interna e 3 GB di RAM. Il design del dispositivo è uguale al suo predecessore ma c’è una differenza, ovvero la duo camera con una risoluzione da 20 megapixel. La seconda fotocamera inoltre è anche sfruttata per avere una profondità di campo nelle immagini che si scatteranno con il dispositivo. La griglia che è presente sul fondo del dispositivo non è altro che uno speaker BoomSound, è diviso in due parti poiché al centro si trova il tasto home che nasconde il lettore delle impronte digitali della persona che lo possiede. Secondo alcune indiscrezioni pare che l’HTC One M9+ potrà essere utilizzato anche per dei pagamenti, ma attualmente questo può avvenire solo in Cina grazie al sistema AliPay. Il sistema operativo integrato su questo gioiellino taiwanese è Android 5.0 Lollipop con un HTC Sense 7, le indiscrezioni però non riportano ancora un prezzo di vendita e quindi non resta altro che attendere ulteriori informazioni, riguardo la situazione del dispositivo in Europa ma anche riguardo appunto al prezzo.