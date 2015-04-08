Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

HTC One M9+, il nuovo gioiello della casa taiwanese

Redazione Avatar

di Redazione

08/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_9119" align="alignleft" width="300"]HTC One M9 HTC One M9[/caption] L’HTC One M9+ è un dispositivo che è stato presentato dall’azienda taiwanese insieme ad un altro smartphone, ovvero l’E9+. Si tratta di una versione migliore del dispositivo M9 con un display da 5,9 pollici, processore MediaTek, 32 GB di memoria interna e 3 GB di RAM. Il design del dispositivo è uguale al suo predecessore ma c’è una differenza, ovvero la duo camera con una risoluzione da 20 megapixel. La seconda fotocamera inoltre è anche sfruttata per avere una profondità di campo nelle immagini che si scatteranno con il dispositivo. La griglia che è presente sul fondo del dispositivo non è altro che uno speaker BoomSound, è diviso in due parti poiché al centro si trova il tasto home che nasconde il lettore delle impronte digitali della persona che lo possiede. Secondo alcune indiscrezioni pare che l’HTC One M9+ potrà essere utilizzato anche per dei pagamenti, ma attualmente questo può avvenire solo in Cina grazie al sistema AliPay. Il sistema operativo integrato su questo gioiellino taiwanese è Android 5.0 Lollipop con un HTC Sense 7, le indiscrezioni però non riportano ancora un prezzo di vendita e quindi non resta altro che attendere ulteriori informazioni, riguardo la situazione del dispositivo in Europa ma anche riguardo appunto al prezzo.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Android Lollipop è in crescita, lo mostrano le percentuali

Articolo Successivo

Galaxy usato: risparmiare nel web ma attenzione alle truffe

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

27/02/2020

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

14/01/2020

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

25/09/2019