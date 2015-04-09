Android Lollipop è in crescita, lo mostrano le percentuali

[caption id="attachment_8667" align="alignleft" width="300"] Android 5.0 Lollipop[/caption] Molti dei dispositivi Android sono equipaggiati ultimamente con il sistema operativo Android Lollipop, e a quanto pare sono state rilasciate anche le nuove statistiche ufficiali. Queste ultime riguardano la frammentazione dell’ecosistema Android e sono delle informazioni che sono state aggiornate al 6 aprile in base agli accessi dei dispositivi che hanno effettuato l’accesso tramite piattaforma Play Store per un download o per un aggiornamento del sistema o di applicazioni ufficiali. Tra le tante informazioni quella che si evince di più sono senza dubbio quelle che riguardano la release del sistema operativo, che riportano una percentuale di 5,4%, segnalando così un aumento del 2,1% rispetto al mese di marzo. Tutto questo probabilmente anche grazie al commercio dei dispositivi che supportano il nuovo sistema operativo che ormai è apprezzato dagli utenti e anche molto richiesto, ma ovviamente bisogna tenere in considerazione che non è ancora disponibile per alcuni dispositivi della linea Nexus come ad esempio i tablet da 7 e 9 pollici. Le altre percentuali invece riportano che gli altri sistemi operativi mantengono la loro percentuale stabile. Non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni riguardo al sistema operativo Android Lollipop per poi trarre delle conclusioni sulle statistiche ben precise, che porteranno ad un quadro completo della situazione.