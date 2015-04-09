Samsung Galaxy S6 Edge ed S6 hanno ottimi materiali

[caption id="attachment_9865" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy S6 Edge[/caption] Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni pare che il Samsung Galaxy S6 e il Samsung Galaxy S6 Edge siano in vetro e metallo che sono dei materiali che sono stati scelti appositamente dall’azienda sud coreana. Questi dispositivi di differenziano dagli altri per un display, soprattutto l’Edge che ha una curvatura sul lato, che permette di mostrare le notifiche anche quando lo schermo è spento o quando il dispositivo è poggiato sulla scrivania o sopra un tavolo. La risoluzione del pannello da 5,1 pollici è molto elevata in quanto è di 2560 x 1440 pixel con una densità di 577 ppi. Il software del Samsung Galaxy S6 e del Samsung Galaxy S6 Edge è personalizzato ed è un sistema operativo che rispetta le linee guida che Google ha dettato, soprattutto per quanto riguarda il Material Design. Non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni riguardo ai dispositivi che sicuramente arriveranno con l’inizio delle vendite tramite le recensioni e non solo, in quanto sicuramente saranno anche effettuati dei miglioramenti per consentire a tutti di poter avere delle buone prestazioni sul proprio dispositivo targato Samsung. Questi prodotti quindi sono la dimostrazione del duro lavoro dell’azienda che sta facendo per rendere ottime le esperienze degli utenti.