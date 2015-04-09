YouTube si aggiorna e a pagamento elimina le pubblicità

[caption id="attachment_9272" align="alignleft" width="300"] YouTube[/caption] Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni pare che You Tube con l’introduzione degli abbonamenti possa rimuovere la pubblicità dallo streaming video. Quindi Google sta lavorando per inserire una sottoscrizione a pagamento per migliorare le esperienze degli utenti che utilizzano la piattaforma streaming. Tutto questo perché molte persone si sono lamentate di tutte queste pubblicità prima, durante e dopo un video streaming, anche se durano solo qualche secondo e quindi per offrire migliori esperienze l’azienda sta pensando di introdurre un servizio a pagamento. Questa notizia è stata molto apprezzata dalle persone che utilizzano spesso questo servizio anche se comunque non si conosce ancora il prezzo totale del servizio e, a quanto pare, sono stati rilasciati anche dei messaggi dalla stessa azienda. Ecco quanto rilasciato:

I tuoi fan chiedono di poter scegliere. Non desiderano solo vedere ciò che vogliono, ovunque, e su qualsiasi dispositivo. Vogliono funzionalità di YouTube realizzate specificatamente pensando alle loro esigenze. Durante i mesi scorsi abbiamo compiuto significativi passi in avanti per rendere reale questo tipo di esperienza. Invitando centinaia di migliaia di persone a provare YouTube Music Key, abbiamo notato un incredibile coinvolgimento. Abbiamo visto altrettanto entusiasmo in risposta alla nostra nuova applicazione YouTube Kids, progettata per fornire alle famiglie un’esperienza video più semplice e sicura, già installata oltre due milioni di volte in meno di un mese.