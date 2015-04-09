YouTube si aggiorna e a pagamento elimina le pubblicità
di Redazione
09/04/2015
[caption id="attachment_9272" align="alignleft" width="300"] YouTube[/caption] Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni pare che You Tube con l’introduzione degli abbonamenti possa rimuovere la pubblicità dallo streaming video. Quindi Google sta lavorando per inserire una sottoscrizione a pagamento per migliorare le esperienze degli utenti che utilizzano la piattaforma streaming. Tutto questo perché molte persone si sono lamentate di tutte queste pubblicità prima, durante e dopo un video streaming, anche se durano solo qualche secondo e quindi per offrire migliori esperienze l’azienda sta pensando di introdurre un servizio a pagamento. Questa notizia è stata molto apprezzata dalle persone che utilizzano spesso questo servizio anche se comunque non si conosce ancora il prezzo totale del servizio e, a quanto pare, sono stati rilasciati anche dei messaggi dalla stessa azienda. Ecco quanto rilasciato:
I tuoi fan chiedono di poter scegliere. Non desiderano solo vedere ciò che vogliono, ovunque, e su qualsiasi dispositivo. Vogliono funzionalità di YouTube realizzate specificatamente pensando alle loro esigenze. Durante i mesi scorsi abbiamo compiuto significativi passi in avanti per rendere reale questo tipo di esperienza. Invitando centinaia di migliaia di persone a provare YouTube Music Key, abbiamo notato un incredibile coinvolgimento. Abbiamo visto altrettanto entusiasmo in risposta alla nostra nuova applicazione YouTube Kids, progettata per fornire alle famiglie un’esperienza video più semplice e sicura, già installata oltre due milioni di volte in meno di un mese.
Articolo Precedente
Samsung Galaxy S6 Edge ed S6, effettuato il drop test
Articolo Successivo
Samsung Galaxy S6 Edge ed S6 hanno ottimi materiali
Redazione