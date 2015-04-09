Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

YouTube si aggiorna e a pagamento elimina le pubblicità

Redazione Avatar

di Redazione

09/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_9272" align="alignleft" width="300"]YouTube YouTube[/caption] Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni pare che You Tube con l’introduzione degli abbonamenti possa rimuovere la pubblicità dallo streaming video. Quindi Google sta lavorando per inserire una sottoscrizione a pagamento per migliorare le esperienze degli utenti che utilizzano la piattaforma streaming. Tutto questo perché molte persone si sono lamentate di tutte queste pubblicità prima, durante e dopo un video streaming, anche se durano solo qualche secondo e quindi per offrire migliori esperienze l’azienda sta pensando di introdurre un servizio a pagamento. Questa notizia è stata molto apprezzata dalle persone che utilizzano spesso questo servizio anche se comunque non si conosce ancora il prezzo totale del servizio e, a quanto pare, sono stati rilasciati anche dei messaggi dalla stessa azienda. Ecco quanto rilasciato:

I tuoi fan chiedono di poter scegliere. Non desiderano solo vedere ciò che vogliono, ovunque, e su qualsiasi dispositivo. Vogliono funzionalità di YouTube realizzate specificatamente pensando alle loro esigenze. Durante i mesi scorsi abbiamo compiuto significativi passi in avanti per rendere reale questo tipo di esperienza. Invitando centinaia di migliaia di persone a provare YouTube Music Key, abbiamo notato un incredibile coinvolgimento. Abbiamo visto altrettanto entusiasmo in risposta alla nostra nuova applicazione YouTube Kids, progettata per fornire alle famiglie un’esperienza video più semplice e sicura, già installata oltre due milioni di volte in meno di un mese.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S6 Edge ed S6, effettuato il drop test

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S6 Edge ed S6 hanno ottimi materiali

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

27/02/2020

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

14/01/2020

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

25/09/2019