Samsung Galaxy S6 Edge ed S6, effettuato il drop test

[caption id="attachment_9865" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy S6 Edge[/caption] Nelle ultime ore si è parlato molto del test effettuato sui Samsung Galaxy S6 e Samsung Galaxy S6 Edge e a quanto pare non è l’unico. È stato infatti effettuato un altro test, ma relativo alla caduta e non alla pressione e alla trazione che un individuo può effettuare sul dispositivo. La Samsung ha quindi deciso di mettere alla prova i suoi gioielli 'top di gamma' per dare una risposta concreta agli utenti. È stato effettuato quindi un drop test, facendo cadere i dispositivi su ogni parte della scocca cercando di comprendere e di dimostrare la resistenza a questi tipi di urto. Inoltre c’è da aggiungere che è stato fatto anche cadere il dispositivo sul lato del vetro, che è un Gorilla Glass 4 di Corning. Secondo questi test, pare che sia il Samsung Galaxy S6, sia il Samsung Galaxy S6 Edge siano usciti vincitori, in quanto grazie al metallo e all’alluminio utilizzati nell’estetica, si è riusciti a raggiungere una struttura forte e resistente agli urti. Questo inoltre riesce a tenere ben saldo il display che grazie al Gorilla Glass, fornisce un’ampia protezione. Non resta altro che attender ulteriori informazioni riguardo questi dispositivi, che sicuramente arriveranno, soprattutto verranno effettuati altri test.